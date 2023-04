Trump attacca giudice che presiederà il processo, mi odia

(ANSA) - WASHINGTON, 01 APR - Donald Trump ha già iniziato a combattere contro l'incriminazione da parte della procura di Manhattan e nell'ultimo post sul suo social media Truth attacca il giudice che dovrebbe presiedere un eventuale processo. "Mi odia", ha tuonato il tycoon. Juan Manuel Merchan è il giudice che ha presieduto il processo contro due società della Trump Organization e il loro ex chief financial officer, Allen Weisselberg, uno dei consiglieri più fidati di Trump. Sta anche supervisionando il procedimento per frode e riciclaggio contro Steve Bannon, l'ex capo stratega del tycoon. "E' un tribunale fantoccio", ha attaccato l'ex presidente. (ANSA).