Migranti: 92 soccorsi da gommone in difficoltà al largo Libia

La Ocean Viking di Sos Mediterranée ha soccorso oggi 92 migranti in difficoltà a bordo di un gommone "sovraccarico e sgonfio" al largo delle coste libiche. Lo riferisce la stessa organizzazione umanitaria con sede a Marsiglia. Tra le persone salvate ci sono "9 donne e 40 minori non accompagnati", ha aggiunto l'Ong su Twitter, pubblicando le foto del salvataggio. I sopravvissuti, la maggior parte dei quali "esausti, alcuni con ustioni e ferite", sono stati assistiti da Sos Méditerranée e da una squadra della Croce Rossa. Alcuni erano troppo deboli e hanno dovuto essere trasportati su una barella e riscaldati con delle coperte.

Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), il Mediterraneo centrale è la rotta migratoria più pericolosa al mondo. L'agenzia delle Nazioni Unite stima che nel 2022 vi siano scomparsi 1.417 migranti.