Gb, tir e pullman in coda da 12 ore in uscita da porto Dover

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Code di 12 ore e più stanno bloccando il porto di Dover, sulla Manica, nel sud-est dell'Inghilterra, dove decine di pullman e camion in uscita attendono di essere imbarcati sui traghetti per la Francia, ai quali oggi è previsto che si aggiungano altri 400 e passa. Lo scrivono i media britannici, che parlando di grave contrattempo, alla cui origine vengono evocati le cattive condizioni meteorologiche, la carenza di traghetti, i controlli doganali francesi post-Brexit, il tutto in coincidenza con le vacanze per la Pasqua e anche il conseguente aumento delle transazioni e del trasporto merci. Va un po' meglio alle automobili in coda, il cui numero però è causa di un ingorgo parallelo.

L'autorità portuale di Dover si è scusata. "Questo è un massacro", ha commentato su Sky News Uk una madre, in viaggio per l'Europa con la famiglia su un pullman, dopo aver trascorso l'intera nottata in fila. (ANSA).