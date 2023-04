Dopo la visita negli Usa, presidente Taiwan in America centrale

Dopo la tappa negli Stati Uniti che ha fatto arrabbiare la Cina, la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, è arrivata in Guatemala per rafforzare i legami con gli alleati, dove è stata accolta con gli onori militari. Nel corso della sua visita ha incontrato il ministro degli Esteri Mario Bucaro, oltre al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, il cui governo ha affermato che Taiwan è "l'unica e vera Cina".

"Promuoviamo la risoluzione delle controversie attraverso il dialogo e la negoziazione e lavoriamo insieme per soddisfare il desiderio di libertà, prosperità, sviluppo e integrità territoriale delle persone", ha aggiunto.

La visita di Tsai in Guatemala, che proseguirà poi in Belize, arriva dopo che l'Honduras ha tagliato i rapporti diplomatici con Taipei a favore di Pechino.

Prima di recarsi in Centro America, la presidente di Taiwan aveva fatto una tappa a New York. Nei prossimi giorni andrà poi in California dove potrebbe avere un faccia a faccia con il presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, il repubblicano Kevin McCarthy, eletto da questo stato. Pechino ha minacciato Washington di "ritorsioni" sull'eventuale incontro con McCarthy.

"La Cina non ha assolutamente alcun motivo per reagire in modo eccessivo", ha affermato da parte sua Daniel Kritenbrink, direttore per l'Asia presso il Dipartimento di Stato Usa.