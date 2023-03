Spagna: 150 roghi nel nord del Paese, colpite le Asturie

MADRID - Circa 150 roghi sono attivi nelle regioni settentrionali spagnoli delle Asturie e della Cantabria, una situazione che sta impegnando sul terreno centinaia di vigili del fuoco e militari. Il territorio più colpito è la parte occidentale del Principato delle Asturie: circa 375 persone sono state evacuate da comuni di questa zona, secondo l'agenzia di stampa Efe. Diverse strade della regione sono state chiuse al traffico per la vicinanza delle fiamme. Forte vento e assenza di piogge hanno contribuito alla propagazione degli incendi, secondo i media locali.

Nel corso di un viaggio in Cina, il premier Pedro Sánchez ha espresso "solidarietà" con le aree colpite dai roghi. "Manifesto tutto il sostegno del governo spagnolo", ha detto, "e garantisco che, se si confermasse l'intenzionalità di questi incendi, ciò non resterà impune". Nel pomeriggio, è atteso sul posto il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska.