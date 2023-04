Scholz, le atrocità di Bucha non restino impunite

(ANSA) - BERLINO, 31 MAR - I crimini commessi a Bucha devono essere punti dalla giustizia. Lo ha scritto il cancelliere Olaf Scholz, su Twitter, ricordando la ricorrenza di un anno dalla liberazione della città, in cui fu commesso un atroce massacro di civili da parte dei soldati russi. "Le atrocità di Bucha hanno mostrato agli occhi del mondo cosa significhi la guerra di Putin. Quelle immagini sono rimaste impresse anche nella mia mente", ha scritto il cancelliere. "Questi crimini non devono restare impuniti. Per questo siamo uniti a sostegno dell'Ucraina. La Russia non deve vincere!", ha concluso. (ANSA).