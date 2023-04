Italia-Libano: Rauti in visita al contingente di Unifil

(ANSAMed) - BEIRUT, 31 MAR - La sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti ha fatto visita al contingente italiano schierato nel sud del Libano, nel settore ovest della missione Onu (Unifil), schierata a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele. Lo riferisce stamani un comunicato del comando del contingente italiano di Unifil.

"Accolta dal Comandante del Settore Ovest Generale di Brigata Roberto Vergori, il Sottosegretario Rauti ha ringraziato i militari italiani per l'operato svolto 'con grande professionalità e autentico slancio patriottico, nell'ambito una missione di vitale importanza in un area che rappresenta un quadrante strategico per la pace e gli equilibri geopolitici globali", afferma il comando.

"'Un esempio di servizio incondizionato per l'Italia - ha aggiunto Rauti - caratterizzato da ideali quali valore, onore, orgoglio, senso di disciplina, lealtà, abnegazione ed umanità, che rappresentano un genuino orgoglio per la nostra Nazione".

Il Sottosegretario Rauti ha ricordato, inoltre, che il Libano "è il Teatro Operativo nel quale è schierato il maggior numero di militari italiani, a conferma del sostegno che l'Italia vuole dare alla cosiddetta Terra dei Cedri, rimarcando l'antico legame di amicizia e di collaborazione con il Paese, affinità di una comune identità mediterranea".

Il comando italiano di Unifil afferma che "la Senatrice era accompagnata dall'Arcivescovo di Salerno, Campagna e Acerno Monsignor Andrea Bellandi e dal Generale di Divisione Domenico Ciotti, Capo del Reparto Supporto Operativo del COVI, Comando Operativo di Vertice Interforze. Una parte della visita, inoltre, è stata condotta congiuntamente all'Ambasciatore d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere". (ANSAMed).