Cremlino a Lukashenko, 'nostra operazione continua'

(ANSA) - MOSCA, 31 MAR - Il Cremlino ha sentito la proposta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko per un cessate il fuoco in Ucraina, ma "per la Russia non cambia nulla e l'operazione militare speciale continua". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass. (ANSA).