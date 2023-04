Usa, la battaglia a Bakhmut un massacro per i russi

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il gruppo mercenario Wagner sta "subendo un'enorme quantità di perdite nell'area di Bakhmut, la battaglia per la città si è trasformata in un massacro per i russi,", ha dichiarato il capo dello stato maggiore congiunto Usa, il generale Mark Milley alla Commissione per i Servizi armati della Camera, citato dalla Cnn. "Probabilmente si tratta di 6.000 mercenari effettivi e altre 20 o 30.000 reclute, molti arrivano dalle carceri", ha detto Milley. "Gli ucraini stanno attuando una difesa molto efficace che si è rivelata costosa per i russi. Negli ultimi 21 giorni, i russi non hanno fatto alcun progresso a Bakhmut", ha detto. (ANSA).