Segnali di delusione in Gran Bretagna sulla Brexit torna la fiducia verso l'Europa

Aumentano i segnali di delusione nel Regno Unito per il post-Brexit e se ne avvertono le conseguenze in un sondaggio realizzato dal progetto internazionale World Values Survey secondo cui da quando c'è stato il referendum sul divorzio da Bruxelles fra i britannici si è assistito a un revival della fiducia nei confronti dell'Ue.

Il 39% dei sudditi di sua maestà, come si legge nell'analisi dei risultati fatta dal Guardian, ha fiducia nei confronti dell'Unione come istituzione - un aumento di sette punti percentuali rispetto al 2016 - mentre l'indice di gradimento nei confronti del Parlamento di Westminster è sceso di 10 punti al 22% e cala anche quello verso il governo. Si tratta di uno dei diversi segnali emersi in particolare negli ultimi mesi a fronte dei contraccolpi negativi dell'addio all'Ue, a partire da quelli sull'economia britannica sottolineati anche dalla Bank of England con le ricadute sulla produttivita' e sul commercio con l'estero, e dalle troppe promesse finora mancate da parte dei Tory al governo.

Ma questa delusione potrebbe anche essere transitoria e accentuata dalla problematica congiuntura economica a livello internazionale. Sempre guardando ai sondaggi emerge infatti una parziale ripresa dei consensi verso il partito conservatore rispetto al Labour all'opposizione, sotto la leadership del premier Rishi Sunak che ha scelto una linea più pragmatica con Bruxelles e di recente ha concluso l'accordo di compromesso con l'Ue sull'alleggerimento del Protocollo post Brexit per l'Irlanda del Nord, ma soprattutto fa presa in alcuni settori dell'elettorato la promessa - da più parti contestata - stretta ai confini contro "l'immigrazione illegale" con lo slogan "fermiamo gli sbarchi".

Con l'esecutivo Sunak i Tory hanno così recuperato otto punti percentuali se si guarda alla media dei sondaggi nel Regno rispetto al Labour, che comunque viaggia ancora a circa venti punti di vantaggio sul partito di governo.