Mosca, su Zaporizhzhia posizione 'distruttiva' Kiev e Usa

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - Kiev e gli Usa, "che la coprono", hanno "una posizione distruttiva sulla zona di sicurezza" da istituire intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, sottolineando che Mosca ha comunicato all'Aiea la sua proposta su come dovrebbe funzionare la zona di sicurezza. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov citato da Ria Novosti.

Nonostante abbia sospeso la sua partecipazione al trattato New Start sugli armamenti nucleari, la Russia, "come gesto di buona volontà", continuerà a dare notifica agli Stati Uniti dei lanci dei suoi missili balistici intercontinentali e di quelli lanciati dai sottomarini, riferisce Ria Novosti. (ANSA).