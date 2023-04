Kiev, potranno essere ufficiali anche soldati senza diploma

In Ucraina, i sergenti senza istruzione superiore, ma con esperienza di combattimento, potranno ricoprire posizioni di ufficiale. Lo ha affermato il colonnello Serhiy Litovchenko, citato dall'agenzia stampa ucraina Unian.

La decisione, spiega il colonnello, deriva dalle condizioni di intense ostilità e dalla necessità per le forze armate ucraine di ricoprire le posizioni di giovani ufficiali che è aumentata in modo significativo. Litovchenko ha spiegato che attualmente la posizione di giovani ufficiali è occupata principalmente da diplomati di istituti di istruzione militare superiore, ufficiali di riserva, sergenti e alti ufficiali che hanno un'istruzione superiore.

Con la nuova disposizione, i sergenti che non hanno un'istruzione superiore e non hanno completato l'apposito corso di addestramento militare potranno svolgere il servizio militare come ufficiali. Litovchenko ha assicurato che questi militari hanno acquisito una significativa esperienza di combattimento e stanno svolgendo con successo i loro compiti. (ANSA).