Cisgiordania: 2 coloni incriminati per atti di terrorismo

(ANSA) - TEL AVIV, 30 MAR - Due israeliani di insediamenti ebraici in Cisgiordania sono stati incriminati di atti di terrorismo per aver attaccato con un'ascia e pietre palestinesi durante l'assalto alla cittadina di Huwara, nei pressi di Nablus, all'inizio del mese. Secondo lo Shin Bet (Servizio di sicurezza interna) Hanoch Rabib dell'avamposto illegale di Givat Ronen e Raz Gordon dell'insediamento di Yitzhar erano stati arrestati dalla polizia lo scorso 13 marzo per l'attacco di una settimana prima.

Durante l'assalto a Huwara - in cui furono bruciati edifici, auto, alberi e anche ucciso un palestinese a seguito dell'attentato terroristico palestinese che provocò la morte di 2 fratelli israeliani - un gruppo di coloni mascherati fu ripreso da video di sorveglianza mentre tirava pietre. Uno del gruppo - hanno ricordato i media - assaltò poi con un'ascia un'auto palestinese. Lo Shin Bet ha accusato i due arrestati di far parte di "un gruppo di violenti che mira a danneggiare i Palestinesi e a interrompere le attività delle forze di sicurezza nell'affrontare il terrore palestinese e il mantenimento della pace pubblica nell'area". (ANSA).