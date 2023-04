Arrestato il padre dell'adolescente russa no-war

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Sarebbe stato arrestato a Minsk, in Bielorussia, Alexei Moskalyo, l'uomo russo fuggito dopo la condanna a due anni con l'accusa di aver screditato la Russia sui social media seguita a un disegno della figlia sulla pace.

Lo riporta il Guardian.

Moskalyo è stato separato dalla figlia di 13 anni da quando è stato messo agli arresti domiciliari; l'adolescente è stata trasferita in un centro di accoglienza statale. Moskalyo è stato condannato per le sue critiche alle politiche del Cremlino nei post sui social media. La polizia ha indagato su di lui dopo che la figlia Maria ha disegnato dei razzi lanciati contro una famiglia ucraina. (ANSA).