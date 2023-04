Zelensky,famoso viaggiatore Grylls con ricostruzione Ucraina

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il famoso viaggiatore britannico Bear Grylls è diventato il primo ambasciatore del Regno Unito di United24, iniziativa globale a sostegno dell'Ucraina, e promuoverà la direzione per ricostruire il Paese. Lo rende noto il presidente Volodymyr Zelensky postando una foto con il noto personaggio televisivo su Telegram.

Protagonista del programma televisivo 'L'ultimo sopravvissuto', in cui mostra come sopravvivere in situazioni pericolose', Grylls è stato il britannico più giovane a scalare l'Everest, all'età di 23 anni.

"Dopo un anno di resistenza all'invasione russa, il sostegno di persone come Bear Grylls è molto importante. Insieme agli altri ambasciatori contribuirà a diffondere la verità sulla guerra e a unire il mondo per aiutare l'Ucraina", ha scritto Zelesnky. (ANSA).