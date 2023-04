Il Canada risponde agli Usa, 58 miliardi per l'energia pulita

Risposta canadese all'Inflation Reduction Act Usa, con un budget federale che prevede crediti d'imposta per 80 miliardi di dollari canadesi (pari a 58 miliardi di dollari Usa) per la tecnologia pulita nel prossimo decennio, inclusi 25 miliardi di dollari canadesi (17 miliardi di dollari Usa) per investimenti in elettricità pulita.

"I nostri amici e partner in tutto il mondo - primi fra tutti gli Usa - stanno investendo molto per costruire economie pulite e le industrie a zero emissioni di domani", ha detto la ministra delle Finanze Chrystia Freeland illustrando il bilancio al parlamento canadese.

Il provvedimento Usa offre sino a 369 miliardi di dollari come incentivi per le energie pulite. "Senza un'azione rapida, la vastità degli incentivi statunitensi minerà la capacità del Canada di attrarre gli investimenti necessari per affermare il Canada come leader nell'economia pulita globale in crescita e altamente competitiva. Se il Canada non tiene il passo, rimarremo indietro", si legge nel documento di bilancio.