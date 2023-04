Grossi, cerco accordo Mosca-Kiev su Zaporizhzhia

Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha dichiarato sta "cercando" di raggiungere un compromesso tra Mosca e Kiev per "evitare una catastrofe" nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi. "Sto cercando di preparare e proporre misure realistiche che saranno approvate da tutte le parti", ha dichiarato Grossi dal sito dell'impianto. Secondo Grossi, questo compromesso riguarderebbe l'impianto stesso e non solo una zona di sicurezza intorno ad esso, oggetto dei precedenti negoziati falliti. (ANSA).