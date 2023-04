Fernandez chiede il sostegno degli Usa nel negoziato con l'Fmi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 MAR - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha auspicato il "sostegno" degli Stati Uniti nel negoziato intrapreso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per rivedere le condizioni del programma economico concordato a fronte della eccezionale siccità che ha colpito il comparto agricolo. Lo ha affermato oggi durante una riunione bilaterale tenuta a Washington con il presidente americano Joe Biden in occasione delle celebrazioni per i 200 anni delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

"L'Argentina ha sofferto quest'anno la peggiore siccità dal 1929, e questo ha complicato molto la nostra economia", ha affermato Fernandez, sottolineando che si tratta di "una realtà che stiamo illustrando agli organismi di credito". "Speriamo di continuare ad avere il vostro sostegno, come è stato fino ad oggi", ha concluso Fernandez.

Il presidente Usa ha ringraziato da parte sua la partecipazione dell'Argentina al secondo "Summit per la Democrazia" e il sostegno alla condanna dell'invasione russa in Ucraina. Biden ha quindi auspicato "il rafforzamento delle relazioni economiche in diversi ambiti come quello dell'energia, dei minerali, della tecnologia e della sicurezza". (ANSA).