Nuova partnership tra ANSA e APS, l'agenzia del Senegal

L'agenzia senegalese APS e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Hanno presenziato alla cerimonia l'Ambasciatore senegalese in Italia Papa Abdoulaye Seck e - in collegamento da Dakar - l'Ambasciatore italiano in Senegal Giovanni Umberto De Vito.

Si arricchisce quindi per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'Ambasciatore italiano in Senegal Umberto De Vito ha dichiarato: "Accolgo con apprezzamento l'avvio della collaborazione fra ANSA e l'omologa agenzia senegalese APS. E' sempre più avvertita l'esigenza di un'informazione fattuale e trasparente sulle vicende dell'Italia e del Senegal. Grazie ad intese come questa, sarà possibile rafforzare la narrativa sulle tante opportunità, anche in campo educativo, artistico e imprenditoriale, in grado di unire l'Africa e l'Europa, nonché offrire una prospettiva più completa sul fenomeno migratorio".

Da parte sua, l'Ambasciatore Papa Abdoulaye Seck ha sottolineato che "questo accordo di partenariato è fondamentale per la costruzione di un mondo segnato dall'interdipendenza, alimentato dalla solidarietà. A questo proposito, è necessario porre fine all'asimmetria dell'informazione a livello internazionale: molto spesso le fonti di tensione e la percezione errata che abbiamo delle persone sono determinati da una scarsa informazione, che porta ad azioni che non sono coerenti con il progresso dell'umanità. La formazione, l'informazione, la condivisione e lo scambio sono imperativi se vogliamo che il nostro pianeta subisca una vera e propria metamorfosi positiva. L'accordo di partenariato firmato contribuirà a questo obiettivo e il governo del Senegal farà tutto il possibile per garantirne un'attuazione rapida, efficace ed efficiente. Inoltre, il Governo del Senegal è convinto che questo accordo sarà un pieno successo, visto l'impegno e la determinazione della nuova squadra dell'agenzia di stampa senegalese e la volontà costantemente riaffermata dell'Italia di una cooperazione esemplare con il Senegal".

Il Direttore Generale della APS, Thierno Ahmadou Sy, ha espresso soddisfazione per l'accordo firmato con ANSA: "Questa collaborazione tra le nostre agenzie è tanto più opportuna, a mio avviso, in quanto la Repubblica italiana ospita migliaia di senegalesi che hanno bisogno di sapere cosa succede nel loro Paese d'origine. E non c'è dubbio che questo ponte mediatico che stiamo costruendo attraverso questa cooperazione permetterà loro di avere sempre il polso del Paese, di avere informazioni affidabili dal Senegal. L'APS si impegnerà da parte sua a rendere più visibili le azioni e le attività delle strutture e dei cittadini italiani che vivono in Senegal, per la gioia dei loro concittadini in patria".

Per Stefano De Alessandri, Amministratore Delegato ANSA, "la firma di questa partnership è solo un primo passo, che ci auguriamo conduca a un'ulteriore collaborazione tra ANSA e APS.

L'accordo prevede infatti la possibilità di sviluppare specifici progetti commerciali per aziende ed enti che vogliano comunicare dal Senegal in Italia, e per aziende ed enti italiani che vogliano comunicare in Senegal. All'interno di ANSA stiamo inoltre sviluppando interessanti progetti tecnologici che siamo pronti a condividere con APS".