Michel, obiettivo negoziati per la Moldavia in Ue entro il 2023

(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAR - "Noi sosteniamo pienamente qualsiasi sforzo della Moldavia sulle riforme, seguiamo il processo molto da vicino. Non è la ma prima visita in Moldavia, che non è sola nel suo percorso anche se sappiamo che sta affrontando difficile sfide. L'obiettivo è che entro la fine dell'anno il Consiglio Ue decida di aprire il processo di negoziato per l'adesione della Moldavia". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel nella conferenza stampa congiunta, a Chisinau, con la presidente moldava Maia Sandu.

Michel ha confermato che, il primo giugno, nella capitala moldava avrà luogo la riunione della Comunità politica europea e - ha sottolineato - "siamo certi che sarà un successo". (ANSA).