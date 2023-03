Messico, incendio in un centro per migranti, 39 morti

Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) a Ciudad Juárez, nello Stato settentrionale messicano di Chihuahua. L'incidente, di cui non sono ancora stabilite le cause, è avvenuto dopo le 22 locali presso le strutture federali situate accanto al ponte internazionale di Laredo, sul confine con gli Stati Uniti.

Secondo autorità locali, citate dai media, l'incendio si è sviluppato dopo che un gruppo di circa 71 migranti. che erano stati fermati nella strade della città sono stati portati nel centro. Non è stata resa nota la nazionalità delle vittime.