Isw, Mosca schiera i 'wagneriani' anche ad Avdiivka

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La leadership militare russa ha probabilmente schierato mercenari del Gruppo Wagner ad Avdiivka per consolidare i limitati progressi registrati di recente nella sua offensiva contro la città: lo afferma l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo aggiornamento quotidiano, come riporta il Kyiv Independent.

Avdiivka - che si trova nella regione di Donetsk, a soli 10 chilometri dalla città di Donetsk occupata dalla Russia dal 2014 - è stata recentemente teatro di intensi combattimenti.

Sabato scorso il portavoce delle forze di difesa ucraine di Tavriisk, il colonnello Oleksiy Dmytrashkivyskyi, aveva riferito che secondo l'intelligence di Kiev il Gruppo Wagner potrebbe essere presente nell'area di Avdiivka. Inoltre, ricordano gli esperti del centro studi statunitense, il 20 marzo scorso è stato pubblicato un necrologio sul social network russo VK che annunciava la morte di un combattente del Gruppo Wagner, Yevgeny Malgotin, ad Avdiivka. (ANSA).