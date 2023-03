G8: caso chiuso in Francia, Vecchi non sarà estradato

La giustizia francese non consegnerà all'Italia Vincenzo Vecchi, militante condannato nel nostro Paese per le violenze al G8 di Genova del 2001: il caso è definitivamente chiuso dopo che la procura generale di Lione ha deciso di rinunciare al ricorso in Cassazione.

Venerdì scorso la Corte d'appello di Lione aveva infatti respinto la richiesta delle autorità italiane, ma il futuro del militante restava ancora in mano alla procura generale che ha tuttavia rinunciato al ricorso, secondo una decisione giudiziaria resa nota all'Afp.