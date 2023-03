Due morti in un attacco al centro musulmano di Lisbona. Lo riferisce la polizia portoghese. Le due vittime sono morte in un attacco all'arma bianca, ha dichiarato la polizia portoghese in un comunicato. "L'attacco ha lasciato diverse persone ferite e, per il momento, due morti", ha dichiarato la polizia, aggiungendo che il presunto responsabile è stato arrestato.