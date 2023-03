Usa all'ANSA, sosteniamo stabilità Tunisia e programma Fmi

(ANSA) - WASHINGTON, 27 MAR - "Sosteniamo la stabilità economica della Tunisia e quindi sosteniamo la conclusione del programma proposto dal Fmi": così un portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha risposto ad una domanda dell'ANSA sulla posizione degli Usa verso il prestito da 1,9 miliardi di dollari negoziato tra Tunisi e il Fondo e sugli sforzi dell'Italia per sbloccare lo stallo. Il dipartimento di Stato e il Fmi avevano sottolineato nei giorni scorsi che Tunisi non ha ancora firmato il pacchetto di riforme cui è subordinato il prestito. (ANSA).