Spagna: incendio a Castellón, evacuate altre tre località

(ANSA) - MADRID, 27 MAR - Le previsioni sulla possibile evoluzione del grosso incendio boschivo attivo in provincia di Castellón, nell'est della Spagna, hanno portato le autorità a ordinare le evacuazioni di tre piccole località, Torralba del Pinar, Pavías e Higueras. Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già presi per altri comuni della zona colpita dal rogo.

Il numero di persone interessate dalle nuove evacuazioni non è ancora stato reso noto. In precedenza, i residenti evacuati erano stati 1.500.

Una delle priorità del momento, per quanto riguarda le operazioni di contenimento dell'incendio, è quella di evitare che le fiamme raggiungano abitazioni. (ANSA).