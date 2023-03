Ecuador: 16 morti per lo smottamento di una montagna

(ANSA) - QUITO, 27 MAR - Almeno 16 persone sono morte e 10 risultano ancora disperse per lo smottamento di una montagna avvenuto nella notte di domenica nella località di Alausì, in Ecuador.

Secondo le prime testimonianze, riferiscono i media locali, un'intera collina ha ceduto investendo le case sottostanti a causa, apparentemente, dell'apertura di una "faglia geologica".

Sarebbero almeno 60 le case rimaste sepolte e i soccorritori della protezione civile e dell'esercito sono ancora alla ricerca di persone segnalate come disperse.

Nella zona, riferiscono i media, erano già state segnalate da dicembre diverse frane e la comparsa di crepe nelle case. Una situazione che aveva spinto le autorità a evacuare precedentemente 10 case. (ANSA).