Argentina: sciopero trasporto aereo, Pasqua a rischio

(ANSA) - BUENOS AIRES, 27 MAR - Una protesta di 24 ore indetta oggi dall'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile dell'Argentina (Anac) per il 5 aprile rischia di ripercuotersi anche su tutto il traffico aereo nazionale ed internazionale del ponte di Pasqua che va dal 6 al 9 aprile.

La misura, convocata dal sindacato Ate (Asociacion Trabajadores del Estado) riguarda infatti tutto il personale dell'Anac e, se portata a termine, determinerà la paralisi completa di tutti i voli nazionali ed internazionali nei 54 aeroporti del Paese con cancellazioni e ritardi che incideranno anche nei giorni successivi.

Motivo della protesta, si legge in un comunicato, è "il mancato compimento delle scadenze per gli adeguamenti salariali" a fronte di un'inflazione che secondo gli ultimi dati ufficiali ha superato il 100% annuale.

"Ad oggi non sono stati rispettati gli accordi e neanche l'impegno a convocare una nuova riunione per questa settimana", afferma il sindacato Ate-Anac che chiede un aumento del 20% superiore a quello del 97% concordato nel negoziato collettivo dei lavoratori statali. (ANSA).