Argentina: ex presidente Macri non si candiderà nel 2023

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 MAR - L'ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) ha annunciato di avere deciso di non candidarsi per l'opposizione nelle prossime elezioni presidenziali previste in Argentina il 22 ottobre 2023.

"Lo faccio - ha sostenuto in un video postato ieri nel suo account Twitter - convinto che dobbiamo allargare lo spazio politico che abbiamo costruito", e in questo ambito "confido che l'area in cui mi riconosco (la coalizione Pro, ndr.) saprà scegliere la persona che meglio possa rappresentarci".

Abbandonando l'ambiguità di dichiarazioni dei giorni scorsi che potevano far pensare ad una nuova partecipazione alla contesa elettorale, Macri, 64 anni, ha ora chiarito il suoi pensiero, non senza criticare duramente la coalizione governativa peronista Frente de Todos (FdT) che sostiene il presidente Alberto Fernández.

Sottolineando che per colpa del FdT "siamo alla deriva, senza guida, isolati dal mondo, soli", Macri ha però messo in guardia dal pericolo che esiste "nelle situazioni difficili da cui molti credono di uscire guardando a una personalità messianica che dia sicurezza", come potrebbe essere il leader dell'estrema destra Javier Milei con ambizioni presidenziali.

Gli analisti locali sottolineano che l'annuncio di Macri, che peraltro non appariva in buona posizione nei sondaggi, lascia spazio ad altri candidati del Pro che ambiscono a candidarsi alla Casa Rosada: l'attuale governatore di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, l'ex ministra della Sicurezza del precedente governo, Patricia Bullrich, e la ex governatrice della provincia di Buenos Aires, María Eugenia Vidal. (ANSA).