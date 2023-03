Tajani, 'non abbandoniamo la Tunisia, rischio islamizzazione'

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - "Non possiamo abbandonare la Tunisia, altrimenti rischiamo di avere i Fratelli musulmani che rischiano di creare instabilità. Non ci possiamo permettere l'islamizzazione del Mediterraneo". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. "Speriamo che tutti quanti sentano le ragioni dell'Italia - aggiunge -, il Paese che più si sta interessando alla vicenda tunisina per risolvere questo annoso problema". (ANSA).