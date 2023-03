Primo corteo contro il governo a Hong Kong in due anni

(ANSA) - HONG KONG, 26 MAR - Si è tenuta oggi ad Hong Kong la prima manifestazione in circa due anni contro un provvedimento del governo. I manifestanti hanno però dovuto osservare alcune regole come la limitazione del numero di partecipanti e l'obbligo di indossare un tesserino identificativo.

Pechino ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale nella metropoli cinese nel 2020 per porre fine alle proteste a favore della democrazia che hanno scosso l'isola e per reprimere il dissenso. Da allora si sono svolte solo poche proteste pubbliche contro la politica del governo locale a causa della repressione e delle misure contro il Covid-19.

La manifestazione odierna aveva lo scopo di opporsi a un progetto di discarica nell'est del territorio. È la prima ad aver ottenuto l'autorizzazione ufficiale dalla revoca delle misure sanitarie. (ANSA).