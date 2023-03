L'attore Orlando Bloom è a Kiev, 'ridare l'infanzia ai bambini'

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "I bambini in Ucraina hanno bisogno di riavere la loro infanzia". Lo ha dichiarato l'attore britannico Orlando Bloom, Goodwill Ambassador dell'Unicef, arrivato oggi a Kiev in Ucraina, nel suo "primo viaggio dal 2016" in questo Paese.

"Quando ero lì non mi sarei mai aspettato che la guerra potesse avere un'escalation simile - ha scritto l'attore su Instagram -. Ma oggi ho avuto la fortuna di ascoltare le risate dei bambini in un centro sostenuto dall'Unicef, un centro sicuro, uno spazio caldo in cui i bambini possono giocare, imparare e ricevere supporto psicosociale".

Il centro visitato dalla star "è stato costruito sottoterra nella metropolitana per garantire la sicurezza" dei bambini.

"Per alcune ore al giorno i genitori possono dare loro un senso di normalità", ha proseguito Bloom, sottolineando la presenza di materiale artistico e artigianale nel centro, "che consente ai bambini di esprimersi in modo creativo, lontano dalle pressioni generate dalla guerra". Lo riporta Ukrinform. (ANSA).