Grossi, continuerò a proteggere la centrale di Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha annunciato su Twitter di "essere sulla strada per la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, per valutare in prima persona la situazione della sicurezza e la protezione della struttura".

Postando una foto che lo ritrae insieme al personale dell'agenzia, Grossi ha sottolineato che "continuerà i suoi sforzi per proteggere la centrale nucleare durante il conflitto militare in corso e guiderà la rotazione di esperti dell'Aiea da e verso il sito".

Da parte sua, Renat Karchaa, consigliere dell'agenzia russa che gestisce le centrali nucleari - la Rosenergoatom - ha detto che la visita di Grossi alla centrale si terrà il 29 marzo.

"Mercoledì incontreremo una delegazione dell'Aiea di 18 persone guidate da Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Contemporaneamente, ci sarà la rotazione degli ispettori", ha precisato all'agenzia russa Tass.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, si trova attualmente sotto il controllo delle truppe di occupazione russe. (ANSA).