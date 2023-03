Netanyahu a Londra in un ristorante non kosher, polemiche

(ANSA) - TEL AVIV, 25 MAR - Il premier Benyamin Netanyahu, secondo un video diffuso sui media israeliani, ha cenato venerdì sera, a shabbat cominciato, in un ristorante non kosher di Londra, dove si trova in visita di Stato. Nel video per di più si può intravedere sulla tavola - riferiscono ancora i media - un'aragosta, crostaceo proibito dalla regole alimentari religiose ebraiche.

L'episodio ha destato critiche in Israele. Il capo dell'opposizione Yair Lapid ha denunciato che "non c'è limite all'ipocrisia di Netanyahu: mangia in un ristorante non kosher e poi torna a casa per votare la legge sull'hametz". Lapid si riferisce alla legge della maggioranza in votazione alla Knesset che consente ai direttori degli ospedali, in ossequio alla Pasqua ebraica (che dura una settimana), di bandire in questi luoghi prodotti lievitati. La legge è stata riproposta ora dai partiti religiosi, alleati di Netanyahu, dopo che nel 2021 la Corte Suprema stabilì che gli ospedali non potevano impedire alle persone di portare e avere prodotti lievitati durante la Pasqua ebraica. (ANSA).