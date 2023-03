Argentina: nel giorno del golpe marcia a difesa della democrazia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 25 MAR - Una giornata non solo di commemorazione ma anche a difesa della democrazia. Con questo obiettivo organizzazioni per i diritti umani, associazioni, sindacati, partiti politici e privati cittadini hanno sfilato venerdì nelle strade delle principali città dell'Argentina per commemorare come ogni anno la ricorrenza del 24 marzo, giorno in cui si ricorda la presa del potere da parte della dittatura militare nel 1976.

La manifestazione centrale della cosiddetta giornata della "memoria, della verità e della giustizia", si è tenuta nella capitale Buenos Aires, nella storica piazza antistante la Casa Rosada, e ha visto la partecipazione delle principali organizzazioni legate alla lotta contro i crimini della dittatura: le Madri e le Nonne della Plaza de Mayo che in quella stessa piazza iniziarono la lotta per la verità e la giustizia quando i militari erano ancora al potere, e l'associazione Hijos, che raggruppa i figli dei "desaparecidos".

La commemorazione di oggi ha coinciso anche con la celebrazione dei 40 anni dal ritorno della democrazia nel 1983 e con la conclusione del Forum mondiale dei diritti umani che si è tenuto nella capitale argentina a partire dal 20 marzo.

Al termine della marcia i rappresentanti delle organizzazioni per i diritti umani hanno letto il tradizionale documento finale nel quale quest'anno si afferma che "la ricerca del giudizio e del castigo per i colpevoli implica continuare a denunciare i giudici che con la loro lentezza si mettono al servizio dei potenti per mantenere l'impunità".

Per l'occasione anche la facciata del Parlamento è stata illuminata di celeste e bianco insieme a una imponente scritta con il motto "Nunca Mas" e le bandiere che ricordano i 40 anni dal ritorno della democrazia.

Il presidente Alberto Fernandez, impegnato al vertice iberoamericano in corso di svolgimento nella capitale della Repubblica Dominicana, ha pubblicato un messaggio su Twitter dove ha ricordato la creazione di un nuovo spazio per la memoria nella caserma dell'esercito di Campo de Mayo e ha celebrato i 40 anni di democrazia ininterrotti. (ANSA).