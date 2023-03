Tajani, studiare piano cinese, ma Pechino deve fare di più

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "La Cina può e deve fare di più per spingere la Russia a un cessate il fuoco e a ritirare le truppe". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ad una domanda a margine di un evento alla Farnesina. "Il piano di pace" di Pechino "non contiene la richiesta di ritiro delle truppe russe, ma altri punti possono essere esaminati", ha aggiunto Tajani, sottolineando che "a Mosca ci sono orecchie attente a quello che dice la Cina".

"Il nostro obiettivo è una pace giusta per l'Ucraina che rispetti il diritto internazionale, ma intanto facciamo tutto ciò che è in nostro potere per aiutare la popolazione civile".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione della missione umanitaria organizzata dai frati minori conventuali, Auxilium, Sant'Egidio e Figc, per portare aiuti e solidarietà alla popolazione ucraina, a partire dal 27 marzo. "Oltre agli uomini che combattono ci sono donne e bambini che soffrono, ci sono città distrutte, famiglie che hanno perso padri e fratelli", e "l'Italia è un paese solidale", ha sottolineato. (ANSA).