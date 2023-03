Podolyak, la decisione della Cpi su Putin traccia la strada

(ANSA) - KIEV, 24 MAR - La decisione della Corte penale internazionale dell'Aja di emettere un mandato di arresto per Putin è un passo importante perché "segna il percorso e lo fissa a livello giuridico, non più solo a livello di informazione, e stabilisce che questa storia arriverà alla conclusione". Lo sottolinea Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, in un'intervista all'ANSA a Kiev.

Podolyak ritiene inoltre che l'importanza di tale decisione stia anche nella capacità di "influenzare" altri Paesi e nel messaggio che manda "alla elite della Federazione russa".

