Borrell, sulla Cina l'Ue ha interessi diversi dagli Usa

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAR - "L'Europa non potrà mai essere equidistante fra Stati Uniti e Cina poiché non condividiamo lo stesso modello di Pechino. Ma noi abbiamo un nostro specifico interesse e anche Washington ha un suo interesse: tra alleati si deve discutere per capire come possiamo rendere compatibili i nostri interessi". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell nel corso di un'intervista con l'ANSA e altre testate. "Ma c'è un triangolo, Usa Cina ed Europa, e la dinamica di questo triangolo determinerà il 21esimo secolo: il punto in cui si posizione l'Ue nel triangolo è l'obiettivo principale della nostra politica estera". (ANSA).