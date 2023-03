Ucraina: Gb rafforza sostegno a Romania contro minaccia russa

- Il Regno Unito rafforza il suo sostegno alla Romania, Paese alleato all'interno della Nato, di fronte all'aggressione della Russia nella vicina Ucraina. E' quanto si legge in un comunicato del Foreign Office nel giorno in cui a Londra si incontrano il ministro degli Esteri britannico James Cleverly e il suo omologo rumeno Bogdan Aurescu. E' prevista la firma di una rinnovata partnership strategica per "rafforzare e mantenere i profondi legami storici ed economici tra i due Paesi".

L'obiettivo dell'intesa, come ha sottolineato Cleverly, è "contrastare l'azione aggressiva della Russia nella regione del Mar Nero". L'incontro avviene dopo la missione di Cleverly in Moldavia e Georgia in cui aveva annunciato nuovi fondi di Londra alle due ex repubbliche sovietiche sempre per contrastare la minaccia della Russia e le possibili "interferenze esterne". Il ministro aveva detto in quell'occasione: "Il Regno Unito non starà a guardare mentre Mosca mina palesemente la loro democrazia, sovranità e integrità territoriale". (ANSA).