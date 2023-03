India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni 'ha diffamato Modi'

Un tribunale del Gujarat ha dichiarato oggi Rahul Gandhi colpevole di diffamazione verso il premier Modi, e lo ha condannato a due anni di carcere.

In una manifestazione durante la campagna elettorale del 2019 nello stato natale del Premier, il leader dell'opposizione aveva retoricamente chiesto "come mai tutti i ladri hanno per soprannome Modi?".

Gandhi ha ottenuto la libertà su cauzione e attraverso il suo avvocato ha fatto sapere che presenterà ricorso contro la condanna (ANSA).