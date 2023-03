Cnn, il gran giurì non tratterà oggi il caso Trump

- Il gran giurì che indaga sul ruolo di Donald Trump nel pagamento in nero per comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniels che minacciava di rivelare il loro affaire non si occuperà di questo caso quando si riunirà oggi. Lo riferisce la Cnn citando due fonti a conoscenza del dossier. Gli sviluppi dell'inchiesta e la possibile incriminazione dell'ex presidente slittano così alla prossima settimana. (ANSA).