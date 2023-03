Cina: monito a nave Usa in mar cinese meridionale

- L'esercito cinese ha detto di avere individuato una nave da guerra statunitense nel Mar Cinese Meridionale e di "averla avvertita di lasciare" le acque rivendicate da Pechino.

La Cina rivendica la sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, una via d'acqua strategica attraverso la quale passano migliaia di miliardi di dollari di scambi ogni anno, nonostante una sentenza del tribunale internazionale abbia stabilito che l'affermazione non ha basi legali.

Le Filippine, il Vietnam, la Malesia e il Brunei hanno tutte rivendicazioni sovrapposte in mare, mentre gli Stati Uniti inviano navi da guerra attraverso di esso per affermare la libertà di navigazione in acque internazionali.

Il comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha dichiarato che oggi la USS Milius, un cacciatorpediniere missilistico guidato, è entrata nelle acque intorno alle isole Paracel, rivendicate anche dal Vietnam.

Il Pla "ha organizzato le forze marittime e aeree per tracciare e monitorare (la nave) in conformità con la legge" e "l'ha esortata ad andarsene", ha detto il portavoce Tian Junli. La nave "ha compiuto un'incursione illegale nelle acque territoriali cinesi... senza il permesso del governo cinese, danneggiando la pace e la stabilità" nella regione, ha affermato. (ANSA).