William visita truppe Gb in Polonia, 'siete difensori libertà'

(ANSA) - LONDRA, 22 MAR - Visita a sorpresa oggi del principe William, primogenito di re Carlo III ed erede al trono di casa Windsor, a un contingente britannico di stanza a Rzeszow, nel sud-est della Polonia, fra le missioni Nato schierate non lontano dal confine dell'Ucraina in guerra con la Russia. "Siete i difensori delle nostre libertà", ha detto il principe di Galles rivolgendosi ai militari di Sua Maestà, nell'ambito di un viaggio organizzato in gran segreto per "ragioni di sicurezza" come riferisce la Bbc.

"Grazie per ciò che fate qui", ha proseguito William, mostrato in immagini dai media del Regno solo dopo la fine della missione a ridosso della prima linea e il suo trasferimento a Varsavia per un incontro cerimoniale con il presidente polacco, Andrzej Duda. La visita, informa ancora la Bbc, è stata concordata dalla casa reale con il governo Tory di Rishi Sunak e su richiesta di quest'ultimo, a conferma del sostegno pieno di Londra a Kiev di fronte "all'invasione russa": sostegno riecheggiato nei mesi scorsi anche da re Carlo e dallo stesso erede. (ANSA).