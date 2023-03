Usa: il gran giurì del caso Trump-pornostar torna a riunirsi

Torna a riunirsi oggi il gran giurì che indaga sul ruolo di Donald Trump nel pagamento 'in nero' per comprare il silenzio della pornostar che minacciava di rivelare il loro 'affaire' e di compromettere la sua elezione nel 2016. I giurati potrebbero sentire altri testimoni, oppure il procuratore Alvin Bragg potrebbe presentare formalmente le accuse sottoponendole al loro voto. Una eventuale incriminazione non sarà rivelata finchè non verrà desecretata da un giudice.

Circa la metà degli americani crede che l'indagine della procura di Manhattan sia politicamente motivata, ma il 70% ritiene vero o in qualche modo credibile che Donald Trump abbia pagato soldi segretamente alla pornostar Stormy Daniels (l'89% dei dem e i 50% dei repubblicani): e' quanto emerge da un sondaggio di Reuters/Ipsos concluso martedì. (ANSA).