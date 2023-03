La Moldavia annuncia esercitazioni militari con i riservisti

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'esercito moldavo condurrà esercitazioni militari con la partecipazione dei riservisti ad aprile, giugno e settembre. Lo scrive il sito moldavo Newsmaker, citando un annuncio di oggi del ministero della difesa.

Il ministero ha chiarito che lo scopo delle esercitazioni è testare le capacità dei riservisti. Chi prenderà parte a questi momenti studierà i regolamenti militari e imparerà come utilizzare l'equipaggiamento e le armi dell'esercito. "Le esercitazioni si svolgono in conformità con la legge sulla riserva delle forze armate, nonché con il piano di preparazione dell'esercito nazionale per il 2023, e non hanno nulla a che fare con la situazione della sicurezza nella regione", ha sottolineato il ministero. (ANSA).