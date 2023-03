India, il Rajasthan rende gratuita la sanità pubblica

(ANSA) - NEW DELHI, 22 MAR - Il Rajasthan, governato dal Partito del Congresso è il primo stato indiano ad avere approvato prestazioni sanitarie gratuite in tutte le strutture pubbliche e in alcuni centri convenzionati.

Il provvedimento, chiamato "Right to Health Bill" è stato votato ieri per alzata di mano dall'Assemblea locale, a dispetto delle estese proteste dei medici e degli altri dipendenti delle strutture private e dei rappresentanti dell'opposizione, che in questo stato sono del Bjp. Gran parte delle strutture sanitarie private sono rimaste non operative per lo sciopero.

La legge stabilisce il diritto alle visite, agli esami, alle cure e a tutti i trattamenti in caso di emergenza, senza alcuna richiesta di pagamenti anticipati da parte delle istituzioni sanitarie.

Il Partito del Congresso aveva incluso questo provvedimento tra i punti chiave del suo manifesto per le ultime elezioni del 2018 e il ritardo nell'approvazione aveva creato forte malcontento tra gli elettori. (ANSA).