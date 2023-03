Colombia: Clan del Golfo, uccisi due membri dopo fine tregua

(ANSA) - BOGOTÁ, 21 MAR - Tre giorni dopo l'annuncio da parte del presidente colombiano Gustavo Petro della sospensione del cessate il fuoco bilaterale concordato settimane fa con il Clan del Golfo, e quindi della ripresa delle operazioni militari, l'esercito ha reso noto di aver catturato un boss di quella organizzazione e di averne uccisi altri due.

In un comunicato il comando dell'esercito ha indicato che nel corso di un primo intervento lunedì nella regione di Urabà, a cavallo fra i dipartimenti di Antioquia, Córdoba e Chocó,, è stato catturato un individuo, che ha il nome di battaglia di Andrés, considerato un presunto "coordinatore dei sicari (...) di questo gruppo illegale".

Successivamente, ha indicato attraverso un video inviato ai media il generale Luis Ospina, comandante dell'esercito, "nel sud del dipartimento di Bolívar" un reparto di soldati si è scontrato con un gruppo di uomini armati causando la morte di due membri del Clan del Golfo".

L'intervento in Urabà, si è inoltre appreso, era stato provocato anche dall'uccisione a Monteria di un soldato disarmato in congedo da parte di killer appartenenti al Clan, che è la più potente organizzazione di narcotraffico e attività paramilitari in Colombia. (ANSA).