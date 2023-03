Brasile: Itc, scambio di esperienze tra imprese a S.Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 22 MAR - La città di San Paolo, in Brasile, ha ospitato l'edizione 2023 dell''Eng Tech Day', un evento promosso dalla società Engineering Brasil per lo scambio di informazioni sulla tecnologia tra i vari specialisti del mercato.

L'iniziativa ha riunito decine di dirigenti del settore per discutere casi di successo di aziende come Tim, Claro, Sabesp e Bbce.

"Il tema delle API (acronimo di Application Programming Interface, ndr) è visto da molte aziende come un tema tecnologico. Quindi c'è ancora tanta cultura da fare, tante barriere da abbattere", ha detto all'ANSA il presidente di Engineering Brasil, l'italiano Filippo Di Cesare.

Engineering Brasil fa parte di Engineering Group, società globale di Information Technology e società di consulenza specializzata nella trasformazione digitale, presente in America Latina, Europa (Italia inclusa) e Nord America. In Brasile opera da oltre 15 anni e conta più di mille dipendenti.

Secondo Di Cesare, le API sono una priorità per la tecnologia emergente, ma la sfida nel mercato brasiliano non è tecnologica, "è mentale, culturale".

Da parte sua, il senior digital manager di Tim Brasil, Douglas Gouveia, ha spiegato come l'azienda abbia creato servizi a valore aggiunto per i clienti e come le API abbiano contribuito al "time to market" dell'azienda.

Secondo lui, tra i motivi per cui la governance delle API è importante ci sono la standardizzazione, la collaborazione, la sicurezza, il riutilizzo e la gestione del ciclo di vita.

"Senza tecnologia è molto difficile. Questi pilastri sono quelli importanti per noi per agire all'interno della governance delle API", ha ribadito Gouveia nella sua presentazione. (ANSA).