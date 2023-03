Ucraina, Mosca: 'attacco di droni ucraini ad una stazione di pompaggio del petrolio'

Le forze ucraine hanno attaccato con droni una stazione di pompaggio del petrolio nella regione russa di Bryansk, vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto sul suo canale Telegram il governatore della regione, aggiungendo che non sono segnalate vittime.

"Le forze armate ucraine, usando dei droni, hanno attaccato l'area della stazione di pompaggio di Novozybkov, della Transneft Jsc", ha precisato il governatore, Alexander Bogomaz.

Il governatore non parla di danni all'impianto ma aggiunge che l'erogazione di energia elettrica è stata temporaneamente sospesa ad alcuni villaggi della zona fino alla conclusione delle attività investigative, che dovrebbero concludersi entro poche ore.

Nuova tensione nei cieli

Il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che ieri un suo caccia ha intercettato sul Mar Baltico 2 bombardieri strategici B-52H Usa che volavano in direzione del confine russo: il jet è rientrato dopo che i bombardieri si sono allontanati. Lo riporta Interfax. L'episodio segue l'abbattimento il 14 marzo di un drone Usa nel Mar Nero dopo essere stato intercettato da caccia russi.

Rivendicazione per l'incendio di Rostov

Un gruppo russo anti-Cremlino chiamato Chyorny Most (Ponte Nero) ha rivendicato la sua responsabilità nell'incendio della scorsa settimana in una sede del Servizio di sicurezza federale (Fsb) russo nella città di Rostov vicino al confine ucraino, che ha ucciso almeno quattro persone e ferite cinque. Lo riporta Radio Free Europe.

Il gruppo ha dichiarato su Telegram di essere "coautore", contribuendo ai suoi preparativi e alla sua attuazione, ma non ha nominato nessun altro coinvolto. Chyorny Most si posiziona come un movimento di guerriglia che combatte contro il presidente Putin e l'invasione dell'Ucraina.