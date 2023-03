TikTok raggiunge 150 mln utenti Usa,nonostante rischio bando

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Nonostante la spada di Damocle del bando definitivo, negli Stati Uniti TikTok cresce: ha raggiunto 150 milioni di utenti attivi mensili, nel 2020 ne aveva 100 milioni. La cifra resa nota dalla società, e riportata da Reuters online, arriva a poche ore dalla testimonianza del Ceo Shou Zi Chew fissata per giovedì davanti al Comitato per l'energia e il commercio della Camera statunitense. L'app deve affrontare crescenti pressioni a Washington e molti governi occidentali hanno deciso di vietarla sui dispositivi governativi.

TikTok è usata nel mondo da oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili (dati di settembre 2021) ed è diventata un mezzo per influencer e creators di tutto il mondo di guadagnare e diventare popolari. Proprio questi ultimi, scrive ancora Reuters, saranno a Washington questa settimana per protestate contro eventuali decisioni di bando definitivo. La crescita in Usa è un segno della grande popolarità dell'app soprattutto tra i giovani americani.

La scorsa settimana, TikTok ha affermato che l'amministrazione Biden ha chiesto ai suoi proprietari cinesi di cedere la loro partecipazione nell'app altrimenti potrebbe subire un divieto totale da parte degli Stati Uniti. La società cinese ha inoltre affermato di aver speso più di 1,5 miliardi di dollari in sforzi per la sicurezza dei dati e ha respinto le accuse di spionaggio. (ANSA).